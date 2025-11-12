Acusan de acoso laboral a funcionaria del ISSSTE

Continúan las quejas por hostigamiento laboral en la delegación local del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE). La funcionaria administrativa señalada como hostigadora revisa hasta los teléfonos celulares de los trabajadores.

Los trabajadores explican que desde abril de 2022 llegó Marcelina Oviedo, la exoficial mayor del Congreso del Estado, a quien atribuyen cercanía con el Partido Verde, y que según los propios quejosos, desde hace algunos años amenaza a los trabajadores en diversas áreas y trata de presionarlos para que termine su relación laboral, según lo que sospechan, por la idea de que pudiera incluir en los cargos vacantes a miembros de su corriente política.

La ahora funcionaría administrativa del ISSSTE, dijeron, fue oficial mayor del Congreso del Estado pero la destituyeron casi de inmediato, y su lugar fue ocupado por otra persona que concluyó la administración. En ese lapso, explican, se le envió para administrar en la institución federal, y entre otras acciones que le atribuyen, incluye la presencia de personas extrañas al ISSSTE, que ella presenta como si fueran “policías ministeriales”, y con los hombres extraños y armados, gritonea en las oficinas para acusar de robo a quien se le atraviesa.

Explicaron que ya han visto el caso con el área jurídica del ISSSTE, pero no intervino.

Aseguran que ya están cansados de la funcionaria.