Muere hombre al caer de su propia altura, en un bar

MATEHUALA.- Un hombre identificado como Ismael perdió la vida tras caer de su propia altura mientras ingería bebidas alcohólicas en un conocido bar llamado El Tenampa en la calle Xicoténcatl en la zona centro; al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja para auxiliarlo.

Paramédicos de la Cruz Roja al llegar al lugar atendieron al hombre quien al parecer sufría de problemas de hipertensión, y las bebidas embriagantes le causaron un grave problema por lo que fue llevado de emergencia a un hospital, pero lamentablemente al llegar el hombre perdió la vida.

El fallecido fue identificado como Ismael quien era un conocido comerciante ambulante en el centro de la ciudad, y padre del vocalista del grupo Santa Colombia.