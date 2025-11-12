logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

PRIMER CONGRESO BNI RECONNECT

Fotogalería

PRIMER CONGRESO BNI RECONNECT

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Coepris alerta por venta ilegal de comida chatarra

Escuelas serían sancionadas, si cooperativas no siguen lineamientos federales

Por Redacción

Noviembre 12, 2025 03:00 a.m.
A
Coepris alerta por venta ilegal de comida chatarra

CIUDAD VALLES.- En caso de que una cooperativa de escuela incurra en la venta de productos dañinos para la salud, no será Educación, sino la Coepris la que dé cuenta de ellos.

El jefe de la Unidad Regional de Servicios Educativos de la Huasteca Norte (URSEHN), José Isabel Gutiérrez Zúñiga explicó que la gran mayoría de los concesionarios de las cooperativas en las escuelas han cumplido con suprimir la venta de bebidas carbonatadas, fritangas y pastelitos y que cada año se hace una revisión de la concesión para decidir si se renueva o se llama a nuevos proveedores.

No obstante, en caso de que no siguieran los lineamientos federales, entonces podrían vérselas ya no con la Secretaría de Educación, sino con la de Salud y la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coepris), así que lo mejor es seguir con lo que se ha avanzado y pedir a los padres de familia que ayuden a mejorar los hábitos de alimentación de sus hijos.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Caen dos ladrones de viviendas
Caen dos ladrones de viviendas

Caen dos ladrones de viviendas

SLP

Jesús Vázquez

Coepris alerta por venta ilegal de comida chatarra
Coepris alerta por venta ilegal de comida chatarra

Coepris alerta por venta ilegal de comida chatarra

SLP

Redacción

Escuelas serían sancionadas, si cooperativas no siguen lineamientos federales

Bienestar entrega la segunda parte de apoyos a damnificados
Bienestar entrega la segunda parte de apoyos a damnificados

Bienestar entrega la segunda parte de apoyos a damnificados

SLP

Redacción

Muere hombre al caer de su propia altura, en un bar
Muere hombre al caer de su propia altura, en un bar

Muere hombre al caer de su propia altura, en un bar

SLP

Redacción