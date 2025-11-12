Coepris alerta por venta ilegal de comida chatarra

CIUDAD VALLES.- En caso de que una cooperativa de escuela incurra en la venta de productos dañinos para la salud, no será Educación, sino la Coepris la que dé cuenta de ellos.

El jefe de la Unidad Regional de Servicios Educativos de la Huasteca Norte (URSEHN), José Isabel Gutiérrez Zúñiga explicó que la gran mayoría de los concesionarios de las cooperativas en las escuelas han cumplido con suprimir la venta de bebidas carbonatadas, fritangas y pastelitos y que cada año se hace una revisión de la concesión para decidir si se renueva o se llama a nuevos proveedores.

No obstante, en caso de que no siguieran los lineamientos federales, entonces podrían vérselas ya no con la Secretaría de Educación, sino con la de Salud y la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coepris), así que lo mejor es seguir con lo que se ha avanzado y pedir a los padres de familia que ayuden a mejorar los hábitos de alimentación de sus hijos.