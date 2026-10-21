Admite titular de SEGE importantes pendientes
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La asignación de miles de horas docentes y la reconstrucción de escuelas dañadas por las lluvias de 2025 siguen pendientes en San Luis Potosí. Durante su comparecencia ante el Congreso local, la titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), Deysi Maribel López Sierra, atribuyó los retrasos a avisos tardíos de los planteles y trámites federales, mientras los pendientes reportados continúan sin resolverse.
En la comparecencia se señalaron 200 plazas de tiempo completo y 3 mil 228 horas pendientes en educación básica, además de 22 plazas y 477 horas en educación media superior y superior, con asignaciones sin resolver desde 2021.
López Sierra explicó que las notificaciones tardías sobre jubilaciones, licencias por embarazo y otras ausencias retrasan la sustitución de docentes. También se expuso un faltante cercano a 700 horas académicas en la Benemérita Escuela Normal del Estado (Becene).
La atención a la infraestructura dañada también sigue incompleta. De las 191 escuelas registradas como afectadas por las lluvias de 2025, tres permanecen pendientes de reubicación o reconstrucción. La secretaria señaló que el seguro federal no cubrió esos daños y que se prevé iniciar los trabajos el próximo mes. Además, 162 planteles reportaron afectaciones en mobiliario y 27 requieren reemplazo total, cuya cobertura, afirmó, sí fue autorizada.
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La comparecencia también abordó la muerte de un estudiante de la preparatoria Pedro Vallejo. La titular de la SEGE indicó que la Fiscalía
General del Estado aún no determina si el alumno consumió drogas dentro o fuera del plantel.
La dependencia brindó atención psicológica al grupo y el docente que estaba a cargo quedó sujeto a una medida precautoria, mientras continúa la investigación administrativa para determinar si procede una sanción.
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