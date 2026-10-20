logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Fotogalería

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Taxistas realizan nuevo bloqueo en avenida Muñoz

Afectaron durante algunos minutos la circulación vehicular en ambos sentidos

Por Iván Edmundo Rodríguez

Octubre 20, 2026 02:15 p.m.
A
Taxistas realizan nuevo bloqueo en avenida Muñoz
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Un grupo de taxistas realizó nuevo un plantón este martes 20 de octubre sobre avenida Muñoz, frente a las instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

      Los conductores bloquearon ambos sentidos de los carriles de circulación vehicular y amenazaron con mantenerse por tiempo indefinido.

      Sin embargo, la protesta no permaneció mucho tiempo y después se liberó la circulación. 

      LEA TAMBIÉN

      Ahora, taxistas bloquean avenida Muñoz

      La SSPC recomienda anticipar traslados y usar vías alternas por bloqueo

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Taxistas realizan nuevo bloqueo en avenida Muñoz
      Taxistas realizan nuevo bloqueo en avenida Muñoz

      Taxistas realizan nuevo bloqueo en avenida Muñoz

      SLP

      Iván Edmundo Rodríguez

      Afectaron durante algunos minutos la circulación vehicular en ambos sentidos

      Hasta 2027, ampliación de Río Santiago y viaducto Villa Magna: Seduvop
      Hasta 2027, ampliación de Río Santiago y viaducto Villa Magna: Seduvop

      Hasta 2027, ampliación de Río Santiago y viaducto Villa Magna: Seduvop

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      En el caso del puente de la familia, el funcionario reportó un avance aproximado de 35 por ciento

      Montan altar por Día de Muertos en Presidencia de Soledad
      Montan altar por Día de Muertos en Presidencia de Soledad

      Montan altar por Día de Muertos en Presidencia de Soledad

      SLP

      Flor Martínez

      La Dirección de Educación prepara la exhibición en el patio principal

      Admite Sefin presión por pensiones y retrasos con la UASLP
      Admite Sefin presión por pensiones y retrasos con la UASLP

      Admite Sefin presión por pensiones y retrasos con la UASLP

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      Otro pendiente es el crédito fiscal de mil 600 millones de pesos, del cual se busca reducir el monto, dijo García Vidal