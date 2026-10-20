Taxistas realizan nuevo bloqueo en avenida Muñoz
Afectaron durante algunos minutos la circulación vehicular en ambos sentidos
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Un grupo de taxistas realizó nuevo un plantón este martes 20 de octubre sobre avenida Muñoz, frente a las instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Los conductores bloquearon ambos sentidos de los carriles de circulación vehicular y amenazaron con mantenerse por tiempo indefinido.
Sin embargo, la protesta no permaneció mucho tiempo y después se liberó la circulación.
Ahora, taxistas bloquean avenida Muñoz
La SSPC recomienda anticipar traslados y usar vías alternas por bloqueo
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