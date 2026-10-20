Hasta 2027, ampliación de Río Santiago y viaducto Villa Magna: Seduvop
En el caso del puente de la familia, el funcionario reportó un avance aproximado de 35 por ciento
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Los retrasos en la ampliación del bulevar del Río Santiago, el viaducto de Villa Magna que arrancarían hasta enero de 2027 y preguntas sin respuesta concreta sobre alumbrado público, marcaron la comparecencia de Luis Grimaldo Limón, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) en el Congreso del Estado.
Sobre los trabajos en el Río Santiago, Grimaldo Limón recordó que algunos amparos han frenado las labores. Aseguró que ya se construyó el canal central y comenzó la pavimentación del primer kilómetro, pero no precisó cuándo concluirá la obra.
Como parte de las medidas de reforestación, reportó más de 200 árboles plantados en Soledad de Graciano Sánchez, con una meta de 600.
Otro proyecto con fecha pendiente es el viaducto de Villa Magna, cuya construcción comenzaría tentativamente hasta el próximo año. El secretario explicó que aún realizan trámites para reubicar líneas de alta tensión y que la obra tendrá más de dos kilómetros de longitud. Su conclusión está prevista hacia el final de la actual administración, pero no hay fecha específica de entrega.
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En el caso del puente de la familia, al poniente de la capital, el funcionario reportó un avance aproximado de 35 por ciento y aseguró que estará terminado en diciembre.
La comparecencia también exhibió dudas sobre la cobertura del programa de alumbrado público, ya que el diputado Roberto García Castillo preguntó si en 2027 se instalarán luminarias en municipios de su distrito en las zonas huasteca-media que no aparecen entre los beneficiados.
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Grimaldo Limón se limitó a enumerar localidades que ya recibieron apoyos, sin confirmar si las señaladas serán incorporadas.
Pese a los cuestionamientos sobre plazos y cobertura, las intervenciones de diputadas del PVEM y PT estuvieron precedidas por elogios a la infraestructura estatal y al gobierno de Ricardo Gallardo Cardona.
Sobre la coordinación con los ayuntamientos, Grimaldo Limón afirmó que las obras se priorizan por su viabilidad y por el número de personas beneficiadas.
En tanto, el programa metropolitano continúa sin la incorporación formal del municipio de San Luis Potosí, aunque contempla siete municipios de la zona conurbada.
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