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Advierte PVEM acciones legales contra sus críticos

Ataques en redes buscan golpear proyecto político que encabeza el partido: Serrano Cortés

Por Ana Paula Vázquez

Abril 17, 2026 03:00 a.m.
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Advierte PVEM acciones legales contra sus críticos

Los responsables de las campañas negras en redes sociales contra el grupo político en el poder en San Luis Potosí ya están identificados y serán llevados ante tribunales, aseguró el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el diputado Héctor Serrano Cortés.

El legislador sostuvo que los ataques buscan golpear al proyecto político que encabeza su partido en la entidad, al que calificó como una fuerza consolidada. "Nos ven como el partido más posicionado (...) estas guerritas de campaña, la verdad, de ninguna importancia", afirmó.

Denunció que las publicaciones se difunden a través de páginas "fantasma", sin identidad ni mecanismos de contacto, lo que impide ejercer el derecho de réplica. "Encuentras una página, llamas para hacer tu aclaración y no existe la página, no existe el número telefónico (...) es de risa", señaló.

Aunque evitó dar nombres, Serrano Cortés afirmó que los autores de estas campañas son conocidos y que se trata de los mismos actores que han impulsado ataques previos contra el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y la senadora Ruth González Silva. "Ustedes saben quién es, ustedes saben quién trae esa campaña", dijo.

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Calificó los señalamientos como "infames" y "cobardes" y advirtió que procederá contra quienes, dijo, violenten la ley. Finalmente, cusó que este tipo de contenidos también incluyen expresiones que denostan a mujeres, lo que consideró un atentado a la dignidad humana.

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