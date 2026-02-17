Afronta el IMSS 01 déficit de especialistas

Desde mediados de diciembre pasado, el Hospital General de Zona (HGZ) No. 01 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicado en la calle Nicolás Zapata, carece de uno de los dos nefrólogos que brindan atención a cientos de pacientes nefrópatas, sobre todo, en tratamiento de diálisis y hemodiálisis, muchos de ellos procedentes del interior del estado.

Impacto en la comunidad

El médico nefrólogo que atendía a alrededor de 300 usuarios fue reubicado al HGZ No. 02 de la calle Cuauhtémoc sin mayor explicación, simplemente dejaron de programarse citas, de acuerdo con derechohabientes consultados y fuentes del IMSS.

Aunque existe otro experto en nefrología ya no puede atender a los demás, porque tiene carga completa y es prácticamente imposible siquiera brindar atención a los casos más urgentes, comentaron los entrevistados.

Acciones de la autoridad

Derivado de la omisión institucional, algunas personas se han visto obligadas a pagar un especialista particular cuya atención ronda entre mil y 2 mil pesos, para que interprete estudios, valoraciones químicas, tratamientos o modifique alguna prescripción de medicamento.

Pacientes inconformes con la atención solicitaron a la dirección del nosocomio, así como a la delegación liderada por Angélica Cristina Rodríguez Nester, contratar urgentemente a otro especialista, porque ya son casi dos meses sin poder acceder a una cita.

Entre 2020 y 2024, la delegación potosina del IMSS registró el fallecimiento de 482 pacientes por enfermedad renal, de los cuales 138 murieron en el 2024, es decir, en ese año se concentraron el 29 por ciento de los decesos. Además, logró diagnosticar a 17 mil 737 derechohabientes con dicho padecimiento.

El año pasado, de las 194 quejas que se presentaron contra el IMSS ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), 62 correspondieron a omitir proporcionar atención médica, es decir, el 32 por ciento, según el Sistema Nacional de Alerta de Violación de Derechos Humanos.