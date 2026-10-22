logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Fotogalería

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Agua y drenaje, piden los habitantes de zona norte

Por Rolando Morales

Octubre 22, 2026 03:00 a.m.
A
Agua y drenaje, piden los habitantes de zona norte
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Habitantes de distintas colonias y comunidades de la zona norte de San Luis Potosí se manifestaron a las afueras de la Unidad Administrativa Municipal (UAM) para denunciar la falta de atención del Ayuntamiento de San Luis Potosí, así como el incumplimiento de compromisos relacionados con obras de infraestructura, servicios básicos y apoyos sociales.

      Entre las principales demandas se encuentra la falta de agua potable, drenaje y pavimentación en la prolongación Adolfo López Mateos, en la colonia Matamoros, donde alrededor de 40 familias llevan entre cuatro y cinco años esperando obras. Juan Saavedra Acosta, integrante del Movimiento de Comunidades y Colonias Pobres del Centro del País, señaló que los estudios para introducir agua potable y drenaje quedaron en el banco de proyectos municipales sin avances, pese a que personal técnico acudió a realizar levantamientos topográficos.

      La falta de infraestructura también afecta a estudiantes de la primaria Graciano Sánchez, ubicada cerca de los límites con Soledad de Graciano Sánchez. De acuerdo con los manifestantes, cuando llueve los caminos se inundan y los menores tienen dificultades para llegar a clases, mientras que una parte del drenaje permanece abierta. Las familias afectadas deben comprar agua por su cuenta, pues, aseguraron, no reciben el servicio ni el suministro de pipas de manera regular.

      Los inconformes también señalaron problemas de inundaciones y acumulación de lodo en las inmediaciones de  calles de colonias como Las Flores, Ponciano Arriaga y María Cecilia. A estas demandas se suman las condiciones de caminos en comunidades como San Juanico y la inconformidad de vecinos de la colonia Imperio Azteca, donde denunciaron que se coloca nueva carpeta asfáltica en la calle Moctezuma sin renovar previamente las tuberías de drenaje y las tomas de agua, pese al deterioro de la infraestructura existente.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        SCT sanciona a 20 choferes de apps sin autorización; niega cacería
        SCT sanciona a 20 choferes de apps sin autorización; niega cacería

        SCT sanciona a 20 choferes de apps sin autorización; niega "cacería"

        SLP

        Rubén Pacheco

        Las multas van de de 35 mil a 58 mil pesos a quienes incumplen la Ley de Transporte, dijo Martínez Acosta

        Reduce Red Metro más de 300 mil toneladas de CO2, dice SCT
        Reduce Red Metro más de 300 mil toneladas de CO2, dice SCT

        Reduce Red Metro más de 300 mil toneladas de CO2, dice SCT

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        Martínez Acosta enumeró avances del sistema, pero fue cuestionada sobre la veracidad de las cifras

        Jesús Juárez tiene día de campo en Congreso
        Jesús Juárez tiene día de campo en Congreso

        Jesús Juárez tiene "día de campo" en Congreso

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        El titular de Seguridad Pública recibió hasta elogios de los del Verde Ecologista

        Colectivo instala plantón en CEDH; exigen renuncia de titular
        Colectivo instala plantón en CEDH; exigen renuncia de titular

        Colectivo instala plantón en CEDH; exigen renuncia de titular

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        Se quejan de que desatiende asuntos relacionados con víctimas