Colectivo instala plantón en CEDH; exigen renuncia de titular

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Integrantes del colectivo Voces instalaron un plantón este miércoles en la sede de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por su inconformidad con el trabajo de la titular Giovanna Argüelles Moreno.

Se quejan de desatender asuntos relacionados con personas víctimas de trata, integrantes de pueblos originarios, personas con discapacidad y madres buscadoras.

Por el contrario, dicen, emitió una recomendación relacionada con un conflicto entre el diputado del PVEM, Héctor Serrano, y el rector de la UASLP, Alejandro Zermeño.

La agrupación, que instaló un plantón en la sede ubicada en el barrio de Tequisquiapan, exigió la renuncia de su presidenta. Las denuncias también alcanzaron al personal del organismo por presuntos maltratos a víctimas en distintas visitadurías.

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Rechazaron que la movilización sea financiada o dirigida por la UASLP o por actores partidistas y advirtieron que permanecerá en la zona hasta obtener respuesta a sus demandas, aunque aseguró que permitirá al personal continuar atendiendo.