Al alza, muertes en accidentes de tránsito

En el primer trimestre del 2026, San Luis Potosí registró un aumento del 29 por ciento en la apertura de investigaciones ministeriales por homicidio culposo en hechos de tránsito, en comparación con el mismo período del año pasado.

Aumento de homicidios culposos en accidentes viales

La Fiscalía General del Estado (FGE) dio cuenta de 76 carpetas de investigación en el 2025, de las cuales 22 corresponden a enero, 25 en febrero y 29 en marzo, según el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

En contraste, la mortalidad de usuarios en la vía pública en este primer trimestre acumuló 98 causas penales, de ellas 32 iniciaron en enero, 29 en febrero y 37 en marzo, subrayó el reporte oficial.

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Caso destacado: accidente en Soledad de Graciano Sánchez

Es decir, al comparar ambos períodos resulta que, en este 2026 aumentaron en 22 casos los homicidios culposos suscitados en accidentes viales, equivalente a un incremento del 29 por ciento.

Uno de los 98 asuntos se registró el pasado 15 de marzo, donde dos jóvenes fallecieron y un menor de 9 años resultó lesionado tras derrapar la motocicleta en la que viajaban sobre la avenida Bella Vista, en la colonia Las Hadas, en Soledad de Graciano Sánchez.

En el 2024, el estado potosino registró 109 víctimas mortales en accidentes de tránsito, de los cuales 71 corresponden a conductores, 14 pasajeros, 17 peatones, cinco ciclistas y otras dos víctimas, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).