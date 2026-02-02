Al Congreso, nuevo revés de la SCJN

El Congreso del Estado ya fue notificado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la acción de inconstitucionalidad relacionada con la reforma al Código Penal en materia de uso de inteligencia artificial, confirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Héctor Serrano Cortés.

"En el caso de la inteligencia artificial me parece que ya, esa ya la tenemos en el jurídico, se ha estado revisando, haremos las respuestas pertinentes y nosotros seguimos pensando que puede arribar a buen puerto", explicó.

Sobre la impugnación a la ley que sanciona las terapias de conversión, precisó: "Esa no ha sido en este momento notificada en el Congreso, solamente en el caso específicamente de inteligencia artificial", añadió.

LEA TAMBIÉN Regular uso de IA, incompatible con una sociedad democrática: CNDH En su impugnación ante la SCJN, señala que la reforma ponen en riesgo libertades fundamentales

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La primera acción fue promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que previamente advirtió que la redacción del Artículo 187 Ter y el capítulo "Uso indebido de inteligencia artificial para provocar alarma social" contiene conceptos imprecisos como "alarma pública", "paz social", "seguridad del estado" y "confianza en las instituciones", lo que puede abrir la puerta a interpretaciones amplias con riesgos de censura y afectaciones a la libertad de expresión.

De acuerdo con los expedientes 130/2025 y 132/2025, fechados el 19 de diciembre de 2025, la SCJN admitió a trámite las acciones y dio vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del estado para que rindan su informe, además de requerir al Congreso Local la entrega certificada de los antecedentes legislativos.

De manera paralela, la CNDH también presentó ante la SCJN una acción de inconstitucionalidad contra la reforma que sanciona las terapias de conversión, al considerar que el Artículo 190 Bis presenta deficiencias técnicas que podrían vulnerar derechos.