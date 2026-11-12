Bajó 3% la producción de vehículos en San Luis

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El presidente del Clúster Automotriz, Alberto Rosales, confirmó una caída de producción de 3 por ciento en el ensamble de vehículos en México, con respecto a 2025, lo que atribuyó a que la industria automotriz está cambiando a nivel mundial.

Clúster Automotriz y reconfiguración industrial

Explicó el representante del sector que la cifra está soportada en el último censo parcial del año del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) que tiene su origen en una reconfiguración de la industria automotriz.

San Luis Potosí está ubicado en séptimo lugar nacional en producción de vehículos y participa con el 7.1 por ciento del mercado nacional.

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Retos y perspectivas para la producción automotriz

Confirmó que este año probablemente no se recupere el nivel de producción, porque técnicamente ya estamos al cierre del periodo. Precisó que ahora lo que se quiere es que lo que se produzca sea eficiente y efectivo, como la mejor ruta a la recuperación.

Dijo que estamos en un tiempo de transición en el que vienen diversos retos y desafíos, pero toca a la industria automotriz afrontarlos en conjunto.

Precisó que San Luis Potosí tiene identificado un ecosistema de 360 empresas en la cadena de suministro y de ellas 171 son empresas de contacto directo a las que se agrega un número restante de empresas indirectas y de servicios.