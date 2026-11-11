logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Una nueva historia comienza para Isabella

Fotogalería

Una nueva historia comienza para Isabella

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Elaborará Sefin presupuesto 2027 para nueve meses

El proyecto dependerá de la partida federal aprobada por el Congreso de la Unión, dijo

Por Rubén Pacheco

Noviembre 11, 2026 03:15 p.m.
A
Ariana García Vidal / Foto: Pulso

Ariana García Vidal / Foto: Pulso

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El presupuesto de egresos e ingresos del ejercicio fiscal 2027, se elaborará para un período de nueve meses, derivado de la transición del sexenio, informó Ariana García Vidal, titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin).

      La funcionaria estatal puntualizó que se dejará libre el último trimestre del próximo año, a fin de que la administración entrante establezca la partida financiera correspondiente para el cierre anual.

      "Los presupuestos se hacen en doceavas, o sea, en 12 meses (...) nosotros hacemos una previsión en cuanto a contratación y demás por los primeros nueve meses, dejando libres los últimos tres meses", describió.

      En entrevista, aseveró que las finanzas estatales se encuentran en orden, por ende, con independencia de la gestión que tome posesión, no habrá problema relacionado con la insuficiencia de recursos económicos.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      A unas semanas de que se entregue el paquete presupuestario al Poder Legislativo local, aclaró que el proyecto todavía no está cerrado, porque gran parte de las actualizaciones dependerán de la partida federal aprobada en el Congreso de la Unión.

      "Estamos haciendo un presupuesto obviamente con esas métricas, muy parecido a los anteriores y pues manteniéndose en apoyo a la ciudadanía, por lo que viene en los programas", concluyó.

      LEA TAMBIÉN

      Asegura Sefin pagos puntuales a UASLP

      "Vamos al corriente con las ministraciones establecidas", aseguró Ariana García Vidal

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Elaborará Sefin presupuesto 2027 para nueve meses
      Elaborará Sefin presupuesto 2027 para nueve meses

      Elaborará Sefin presupuesto 2027 para nueve meses

      SLP

      Rubén Pacheco

      El proyecto dependerá de la partida federal aprobada por el Congreso de la Unión, dijo

      Asegura Sefin pagos puntuales a UASLP
      Asegura Sefin pagos puntuales a UASLP

      Asegura Sefin pagos puntuales a UASLP

      SLP

      Rubén Pacheco

      "Vamos al corriente con las ministraciones establecidas", aseguró Ariana García Vidal

      Diputados se pasan bolita sobre petición de camioneros
      Diputados se pasan bolita sobre petición de camioneros

      Diputados se "pasan bolita" sobre petición de camioneros

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      María Dolores Robles y Jacqueline Jáuregui discrepan sobre qué comisión debe analizar la solicitud

      Protestan en La Pila por beneficios a presunto feminicida (video)
      Protestan en La Pila por beneficios a presunto feminicida (video)

      Protestan en La Pila por beneficios a presunto feminicida (video)

      SLP

      Rubén Pacheco

      Olegario "N", acusado de ultimar a Silvia Gómez, obtuvo arresto domiciliario pese a que estuvo seis años prófugo