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Registro de líneas móviles alcanza el 85%: CRT

Se depuraron 26 millones de números en desuso para un registro efectivo de 120 millones.

Por Rubén Pacheco

Noviembre 11, 2026 04:16 p.m.
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Registro de líneas móviles alcanza el 85%: CRT
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      Como parte del proceso de registro y vinculación de líneas de telefonía móvil, hasta el 10 de noviembre del 2026 se registra un avance de 85 por ciento a nivel nacional, informó Ricardo Castañeda Álvarez, director general de Política Regulatoria de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

      Describió que el registro total del país asciende a 146 millones 147 mil 478 líneas, sin embargo, luego de una depuración de 26 millones 100 mil números en desuso, las efectivas se establecieron en 120 millones 047 mil 478.

      De las cuales, 101 millones 611 mil 880 ya se vincularon con su respectiva empresa de telefonía y 18 millones 435 mil 598 todavía deben incorporarse, subrayó el funcionario federal.

      En conferencia de prensa virtual, refirió que, de las líneas con terminación "5" hasta el 10 de noviembre se reportan 9 millones 727 mil 520 vinculadas, 730 mil 872 reactivadas/vinculadas y se espera la reactivación de un millón 600 mil 244.

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      Precisó que se aproximan los próximos plazos de vencimiento, por ejemplo, el 15 de noviembre para el dígito con terminación en "6"; el 30 de noviembre, el número "7"; el 15 de diciembre, el número "8"; y el 31 de diciembre el número "9".

      Castañeda Álvarez recomendó a la población adulta mayor o de otro sector poblacional que pudiera tener complicaciones en el alta, comunicarse al número telefónico 079 para recibir asistencia.

      Enfatizó que el Estado podrá requerir la información a las compañías previa orden judicial y ante la apertura de una carpeta de investigación, relacionada en la comisión de un delito como extorsión telefónica, secuestro virtual, fraude, entre otros ilícitos.

      "No tengo el número exacto en este momento, pero tenemos unos cuantos cientos de amparos que hemos recibido y se están llevando, a través de su curso legal (...) Sí hay amparos en curso. Dado que son amparos por la vía indirecta, pues no ha habido ninguna suspensión, por así decirlo, respecto de esta regulación", remató.

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