Alcalde informa el saldo de San Luis en Primavera

Con más de 360 mil asistentes, 79% nacionales y 21% extranjeros, que disfrutaron de los 118 eventos y que dejaron una derrama económica estimada en alrededor de 560 millones de pesos, el Festival San Luis en Primavera superó todas las expectativas y se posicionó como uno de los más importantes a nivel nacional, informó el Alcalde Enrique Galindo Ceballos.

Al presentar un resumen del Festival Internacional San Luis en Primavera, el Jefe del Gobierno de la Capital destacó que se cumplieron plenamente los objetivos de que el evento tuviera un carácter eminentemente social, inclusivo, gratuito e internacional, además de que se registró un saldo blanco en virtud de que no hubo ningún incidente que lamentar.

Señaló que por sus características de generar las condiciones de integración social, fue considerado como uno de los Festivales por la Paz que promueve el Gobierno Federal, en una edición que tuvo una presencia internacional nunca antes vista por la asistencia de personas provenientes de 21 países, principalmente de ciudades de Estados Unidos, Colombia, Alemania, Costa Rica y Canadá, entre otros.

En el caso de Canadá, informó que dio una cobertura amplia de todo el festival, para darle gran difusión a San Luis Potosí en una exposición que se montará en el aeropuerto de Toronto con motivo del Mundial de Futbol.

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El alcalde Enrique Galindo Ceballos destacó la participación de alrededor de 500 artistas potosinos en las actividades artísticas, culturales, religiosas, deportivas y académicas; así como la participación de la ciudad de Oaxaca de Juárez y del estado de Oaxaca que mostraron a potosinos y visitantes su gran riqueza cultural.

Enrique Galindo Ceballos informó que ya inició la preparación del Festival Internacional San Luis en Primavera 2027, en el que la población podrá sugerir qué artistas desean y que se pronostica que será incluso más exitoso que el de este año.