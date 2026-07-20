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Entérate | Alertan por granizo y bajadas de agua esta tarde al sur de la capital

La CEPC pidió evitar calles inundadas y reportar cualquier emergencia al 911.

Por Pulso Online

Julio 20, 2026 01:08 p.m.
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La alerta se concentra en el sur.

La alerta se concentra en el sur.

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      La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) alertó sobre la posible caída de granizo y la formación de corrientes de agua durante la tarde de este lunes, principalmente en el sector sur de la ciudad de San Luis Potosí.

      La dependencia pidió no cruzar calles con corriente, ni a pie ni en vehículo, y evitar zonas inundadas o con acumulaciones importantes de agua.

      También recomendó mantener libres de basura las coladeras, resguardar documentos y desconectar aparatos eléctricos si el agua ingresa a las viviendas. Niñas, niños y adultos mayores deberán permanecer en lugares seguros.

      Personal de Protección Civil realiza recorridos preventivos y permanece atento a llamados de auxilio. Las emergencias deben reportarse al 911.

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