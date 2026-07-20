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Lluvias regresan al Centro y Altiplano; Huasteca seguirá con intenso calor

La CEPC prevé tormentas puntuales durante la tarde en parte del estado

Por Redacción

Julio 20, 2026 07:19 a.m.
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Lluvias regresan al Centro y Altiplano; Huasteca seguirá con intenso calor
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      Las condiciones para este lunes 20 de julio apuntan a una jornada con contrastes en San Luis Potosí. La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que existe probabilidad de lluvias y tormentas puntuales, principalmente en las regiones Centro y Altiplano, además de temperaturas calurosas a muy calurosas y rachas de viento por la tarde.

      Pronóstico detallado para las regiones de San Luis Potosí

      En la Zona Centro se espera una temperatura máxima de 29 grados y mínima de 14, con bancos de niebla durante la mañana y lluvias a partir de la tarde. Para el Altiplano, el pronóstico marca 33 grados de máxima y 14 de mínima, con lluvias vespertinas y rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora en zonas serranas.

      La Zona Media registrará temperaturas de entre 21 y 34 grados, con posibilidad de lluvias puntuales, principalmente en áreas de sierra, mientras que en la Huasteca persistirá el ambiente más caluroso del estado, con una máxima de 39 grados y mínima de 23, además de lluvias dispersas en zonas serranas.

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      Recomendaciones y actividad ciclónica

      Protección Civil pidió a la población extremar precauciones por el calor, especialmente en la Huasteca, mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación y tomar previsiones ante las lluvias y rachas de viento previstas para la tarde.

      En cuanto a la actividad ciclónica, la tormenta tropical Elida continúa en el océano Pacífico sin representar riesgo directo para territorio nacional. También en esa cuenca, la tormenta tropical Fausto, antes depresión tropical 6E, mantiene trayectoria alejada de las costas mexicanas y podría fortalecerse a huracán en las próximas horas.

      En el Atlántico, una depresión tropical ubicada frente a Florida, Estados Unidos, podría evolucionar este martes a la tormenta tropical Bertha. De acuerdo con la CEPC, ninguno de estos sistemas representa riesgo para San Luis Potosí.

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