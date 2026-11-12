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Alista Sefin presupuesto para 9 meses

Por Rubén Pacheco

Noviembre 12, 2026 03:00 a.m.
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      El presupuesto de egresos e ingresos del ejercicio fiscal 2027, se elaborará para un período de nueve meses, derivado de la transición del sexenio, informó Ariadna García Vidal, titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin).

      La funcionaria estatal puntualizó que se dejará libre el último trimestre del próximo año, a fin de que la administración entrante establezca la partida financiera correspondiente para el 

      cierre anual.

       "Los presupuestos se hacen en doceavas, o sea, en 12 meses. Nosotros hacemos una previsión en cuanto a contratación y demás por los primeros nueve meses, dejando libres los últimos tres meses", describió.

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      En entrevista, aseveró que las finanzas estatales se encuentran en orden, por ende, con independencia de la gestión que tome posesión, no habrá problema relacionado con la insuficiencia de recursos económicos.

      A unas semanas de que se entregue el paquete presupuestario al Poder Legislativo local, aclaró que el proyecto todavía no está cerrado, porque gran parte de las actualizaciones dependerán de la partida federal aprobada en el Congreso de la Unión.

      "Estamos haciendo un presupuesto obviamente con esas métricas, muy parecido a los anteriores y pues manteniéndose en apoyo a la ciudadanía, por lo que viene en los programas", concluyó García Vidal.

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