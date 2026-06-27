Alistan campamentos de verano en las bibliotecas de Soledad

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Más de 270 niñas y niños participarán en actividades recreativas, educativas y de convivencia durante el periodo vacacional, en los campamentos de verano organizados en las bibliotecas municipales de Soledad de Graciano Sánchez.

De acuerdo con la coordinadora de Bibliotecas,María Guadalupe Cortés Segura, este año se habilitaron cuatro sedes. La biblioteca de San Felipe recibirá a 50 menores, la de José de Gálvez a 45 y la ubicada en la cabecera municipal concentrará la mayor asistencia con 135 participantes.

Las actividades están dirigidas a menores de entre 6 y 13 años de edad e incluyen dinámicas enfocadas en valores, derechos de la niñez, trabajo en equipo y desarrollo de habilidades motrices, además de juegos y actividades recreativas.

Como parte del programa se realizarán visitas a distintos espacios turísticos y culturales, entre ellos Cerro de San Pedro, Dinoasis, el Museo de la Máscara, el Museo del Ferrocarril y el Parque Tangamanga.

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La funcionaria municipal señaló que uno de los propósitos del campamento es ofrecer a los menores alternativas de recreación alejadas de las pantallas y dispositivos

electrónicos, mediante actividades manuales y de convivencia grupal.

Indicó que, además de fomentar la lectura, las bibliotecas buscan convertirse en espacios donde los niños puedan aprender, convivir y aprovechar su tiempo libre durante las vacaciones escolares.