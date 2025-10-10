logo pulso
SLP

Alumnos de la periferia,con transporte ineficaz

Estudio detecta afectaciones que genera este problema

Por Martín Rodríguez

Octubre 10, 2025 03:00 a.m.
A
Alumnos de la periferia,con transporte ineficaz

La mayoría de los estudiantes de las zonas periféricas están afectados por las dificultades de movilidad para llegar a centros de estudios y planteles de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, concluyó un estudio publicado por El Colegio de San Luis y Fondo Potosino A.C., informó Dalila Govea, coordinadora de la última organización.

La activista señaló en entrevista que la problemática de la periferia no se ve reflejada solo en lo económico, es decir si un joven puede o no pagar la universidad, sino desde el espacio donde está ubicado y si puede alcanzar a llegar a la universidad.

Agregó que en muchos casos a los jóvenes les gustaría combinar el trabajo con la educación, pero la movilidad es determinante para saber si lo pueden lograr.

Informó que hay alrededor de cien mil estudiantes que están en posibilidades de ir hacia la universidad, pero si son tomadas en cuenta las estadísticas de la propia Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que albergó a 16 mil de ellos, sólo la mitad tuvo acceso.

“Hablar de una cifra exacta no es lo más efectivo, pero sí están afectados la mayoría de los estudiantes que buscan los centros educativos, especialmente en las zonas periféricas”, señaló.

La investigación con el Colsan incluyó el mapeo de diferentes zonas marginadas de la ciudad, para entender qué están pensando y qué están sintiendo las juventudes de esas zonas y con ello generar acciones que permitan encontrar la forma de trabajo. 

La entrevistada precisó que se pretende que el diagnóstico sea conocido por toda la población, para que a partir de ahí sea posible tomar decisiones y sobre todo atender el futuro de las infancias desde ahora.

