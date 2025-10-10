LeBron James no iniciará temporada

EL SEGUNDO.- LeBron James se perderá la noche de apertura de su temporada 23 en la NBA debido a un problema de ciática, que será reevaluada en tres a cuatro semanas, anunciaron el jueves los Lakers de Los Ángeles.

La superestrella de 40 años estará fuera de juego al menos hasta finales de octubre debido a la ciática, que es un dolor en los nervios que van desde los glúteos hasta la parte posterior de las piernas, en su lado derecho.

James aún no ha participado en una práctica completa desde que los Lakers abrieron el campamento de entrenamiento la semana pasada, y el entrenador JJ Redick dijo el jueves después de la práctica que James estaba “en su propio cronograma”.

Una hora después, los Lakers anunciaron un cronograma de lesiones que significa que James probablemente se perderá al menos sus primeros cinco o seis juegos, con la posibilidad de extenderse a varios más.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los Lakers abren la temporada regular en casa el 21 de octubre contra Golden State. Tienen ocho juegos en un lapso de 13 días comenzando el 24 de octubre.

James comenzó el campamento para su inédita 23era campaña en la NBA la semana pasada con la lesión nerviosa en la parte inferior del cuerpo que lo mantiene fuera de la cancha. Los Lakers realizaron su sexta práctica completa del campamento el jueves sin el máximo anotador en la historia de la NBA, quien también se perdió sus dos primeros juegos de pretemporada mientras trabajaba para volver a estar en condiciones competitivas.

“Tienes que jugar con las cartas que te tocan. Es una pena, pero esa es la realidad. ... Nadie ha tenido tiempo con LeBron. No solo es Deandre Ayton, sino todos. No ha estado en la cancha con el equipo, pero esa es la realidad”, dijo Redick.

El entrenador y el resto de los Lakers expresaron entusiasmo la semana pasada por la oportunidad de tener su primer campamento de entrenamiento completo juntos con James y Luka Doncic, quien apenas pudo practicar con su nuevo equipo después de unirse a Los Ángeles a mediados de la temporada pasada.

En cambio, los Lakers están instalando su ofensiva y construyendo química en la cancha durante este campamento en gran medida sin James en la cancha. También están teniendo tiempo limitado hasta ahora con Doncic, quien está haciendo un regreso deliberado a toda velocidad después de su participación en el EuroBasket durante un verano ocupado.