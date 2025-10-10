logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CELEBRA EN GRANDE SU CUMPLEAÑOS!

Fotogalería

¡CELEBRA EN GRANDE SU CUMPLEAÑOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Anticipan derrama millonaria por el Mundial en México

Por El Universal

Octubre 10, 2025 03:00 a.m.
A
Anticipan derrama millonaria por el Mundial en México

México.- Carlos Gabriel Lerma Cotera, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda (SHCP), informó que por el Mundial de Futbol 2026 se prevé un impacto de entre mil 800 y 3 mil millones de dólares adicionales en divisas por turistas que lleguen a nuestro país.

En la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el subsecretario indicó que, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Turismo, se contempla la llegada de 5.5 millones de turistas adicionales a nuestro país por la justa mundialista.

“Se están otorgando facilidades para la Copa Mundial de 2026, un evento que, sin a dudas, traerá beneficios muy claros y contundentes para México. De acuerdo con los números de la Secretaría de Turismo, estamos esperando, en este caso, 5.5 millones de turistas adicionales al crecimiento que ya teníamos, lo que significa un impacto de entre mil 800 y 3 mil millones de dólares adicionales en divisas por turismo y, obviamente, una generación de empleos”, explicó.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Djokovic va a semifinales
Djokovic va a semifinales

Djokovic va a semifinales

SLP

AP

El serbio enfrentará en Shanghái al monegasco Vacherot

Argelia avanza al Mundial 2026
Argelia avanza al Mundial 2026

Argelia avanza al Mundial 2026

SLP

AP

Se clasifica de la mano de Riyad Mahrez por primera vez desde 2014

SL inicia con cuatro oros en Paralimpiada
SL inicia con cuatro oros en Paralimpiada

SL inicia con cuatro oros en Paralimpiada

SLP

Romario Ventura

Complicado inicio de Cordero en carrera
Complicado inicio de Cordero en carrera

Complicado inicio de Cordero en carrera

SLP

Romario Ventura

Sufre la ruptura de un rin, pero mantiene viva la defensa del título Panamericano