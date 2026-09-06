logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Acuerdo petrolero entre Venezuela-EU y lo destacado de la semana

Fotogalería

Acuerdo petrolero entre Venezuela-EU y lo destacado de la semana

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Aumento en el IEPS lo pagarán consumidores

Señala Mauricio Mahbub, presidente de la Canaco en la entidad

Por Samuel Moreno

Septiembre 06, 2026 03:00 a.m.
A
Aumento en el IEPS lo pagarán consumidores
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Un eventual aumento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) difícilmente sería absorbido por los comercios y terminaría trasladándose al precio final de productos como bebidas alcohólicas, alimentos ultraprocesados y tabaco, advirtió Mauricio Mahbub Támez, presidente de la Canaco Servytur en San Luis Potosí.

      Ante la próxima presentación de la Ley de Ingresos federal para 2027, el dirigente empresarial señaló que todavía no existe certeza sobre modificaciones a este gravamen, aunque se han planteado distintos escenarios de incremento. Será hasta la presentación de la propuesta ante la Cámara de Diputados, prevista para el 8 de septiembre, cuando el sector podrá conocer el alcance de las medidas.

      Mahbub Támez consideró que, de aprobarse un incremento, este debería ser moderado para evitar una mayor presión sobre el bolsillo de las familias, debido a que los establecimientos no cuentan con margen suficiente para absorber por completo el impacto de nuevos impuestos.

      Reconoció que el IEPS también funciona como una herramienta de política sanitaria para desincentivar el consumo de productos asociados con riesgos a la salud, por lo que afirmó que el sector comercial no se opone a este tipo de medidas. Sin embargo, planteó que debe existir un equilibrio entre la recaudación, las afectaciones al comercio y los recursos que finalmente se destinan a atender los problemas de salud relacionados con estos productos.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      En el ámbito estatal, el presidente de Canaco aseguró que hasta ahora no tienen conocimiento de propuestas para incrementar impuestos como el de nómina, hospedaje o bebidas alcohólicas

      No obstante, el empresario pidió mantener atención a la propuesta federal y mayor transparencia sobre el destino de los recursos obtenidos mediante impuestos con fines sanitarios, al considerar que actualmente existe poca claridad sobre su aplicación y los resultados que generan.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Prevén lluvias y tormentas durante la tarde en San Luis Potosí
      Prevén lluvias y tormentas durante la tarde en San Luis Potosí

      Prevén lluvias y tormentas durante la tarde en San Luis Potosí

      SLP

      Redacción

      La Huasteca alcanzará hasta 40 grados, mientras que en las zonas serranas del Altiplano se esperan rachas de viento de hasta 60 kM

      Estudiante potosino representará a México en Shanghái, China
      Estudiante potosino representará a México en Shanghái, China

      Estudiante potosino representará a México en Shanghái, China

      SLP

      Flor Martínez

      Cerrarán mañana avenida La libertad por obras públicas
      Cerrarán mañana avenida La libertad por obras públicas

      Cerrarán mañana avenida La libertad por obras públicas

      SLP

      Leonel Mora

      Invitan al festival "México en la Piel"
      Invitan al festival "México en la Piel"

      Invitan al festival "México en la Piel"

      SLP

      Flor Martínez

      El festival "México en la Piel" comenzará este domingo a las 18:00 horas; la entrada será gratuita.