Aumento en el IEPS lo pagarán consumidores

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Un eventual aumento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) difícilmente sería absorbido por los comercios y terminaría trasladándose al precio final de productos como bebidas alcohólicas, alimentos ultraprocesados y tabaco, advirtió Mauricio Mahbub Támez, presidente de la Canaco Servytur en San Luis Potosí.

Ante la próxima presentación de la Ley de Ingresos federal para 2027, el dirigente empresarial señaló que todavía no existe certeza sobre modificaciones a este gravamen, aunque se han planteado distintos escenarios de incremento. Será hasta la presentación de la propuesta ante la Cámara de Diputados, prevista para el 8 de septiembre, cuando el sector podrá conocer el alcance de las medidas.

Mahbub Támez consideró que, de aprobarse un incremento, este debería ser moderado para evitar una mayor presión sobre el bolsillo de las familias, debido a que los establecimientos no cuentan con margen suficiente para absorber por completo el impacto de nuevos impuestos.

Reconoció que el IEPS también funciona como una herramienta de política sanitaria para desincentivar el consumo de productos asociados con riesgos a la salud, por lo que afirmó que el sector comercial no se opone a este tipo de medidas. Sin embargo, planteó que debe existir un equilibrio entre la recaudación, las afectaciones al comercio y los recursos que finalmente se destinan a atender los problemas de salud relacionados con estos productos.

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En el ámbito estatal, el presidente de Canaco aseguró que hasta ahora no tienen conocimiento de propuestas para incrementar impuestos como el de nómina, hospedaje o bebidas alcohólicas.

No obstante, el empresario pidió mantener atención a la propuesta federal y mayor transparencia sobre el destino de los recursos obtenidos mediante impuestos con fines sanitarios, al considerar que actualmente existe poca claridad sobre su aplicación y los resultados que generan.