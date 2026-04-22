Ampliar el monitoreo no urge: F. Azuara

En la Zona Industrial, donde se registró el incendio reciente, no existe una estación de monitoreo de calidad del aire; aún así, la presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso del Estado, Frinné Azuara Yarzábal, aseguró que no hay un vacío de información, descartó urgencia para instalar nuevos puntos y planteó que su ampliación podría concretarse hasta 2027.

Comisión de Salud del Congreso explica situación del monitoreo ambiental

La legisladora explicó que, tras reunirse con la titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), Sonia Mendoza Díaz, se determinó que la contaminación pudo medirse a través de una estación cercana, además del uso de sistemas digitales de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), que permiten obtener datos más precisos sobre las partículas en el aire.

Acciones oficiales y avisos preventivos tras el incendio

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Con base en esta información, añadió, la dependencia estatal emitió avisos preventivos para alertar a la población sobre las zonas con mayor concentración de contaminantes y las medidas a seguir durante la contingencia.