Ampliarían atención a la salud mental

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La promoción y atención de la salud mental podrían adquirir un enfoque más amplio en San Luis Potosí, al incorporar acciones preventivas, educativas, culturales, recreativas y comunitarias, de acuerdo con una iniciativa presentada en el Congreso del Estado por la diputada local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Dulcelina Sánchez de Lira.

La propuesta plantea reformar diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado para establecer como prioridad la promoción, protección y atención de la salud mental, con lo que se busca que las acciones gubernamentales no se concentren únicamente en atender enfermedades, sino también en generar condiciones que favorezcan el bienestar emocional desde las primeras etapas de la vida.

El planteamiento incorpora además principios de derechos humanos, igualdad, perspectiva de género, interculturalidad y no discriminación, así como medidas diferenciadas para grupos como niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad. La legisladora señaló que esto permitiría atender las distintas condiciones sociales y culturales de la población y evitar que estas representen obstáculos para acceder a servicios de salud mental.

Sánchez de Lira también señaló al estigma y la discriminación como algunos de los factores que pueden retrasar la búsqueda de apoyo profesional, por lo que la iniciativa contempla fortalecer una cultura de respeto, empatía y comprensión hacia quienes enfrentan algún trastorno mental. La propuesta fue turnada a la Comisión de Salud y Asistencia Social para su análisis.

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