Analiza alcalde cambiar adoquín en ac del C.H.
El material sería reemplazado en puntos donde el INAH lo permita
El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, informó que el Ayuntamiento analiza un proyecto para sustituir el adoquín en zonas del Centro Histórico que no cuentan con protección patrimonial, principalmente en el tramo que va del barrio de Tequisquiapan hacia la zona de Morales.
El edil explicó que cualquier intervención se realizará previa consulta y consenso tanto con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) como con las y los vecinos, ya que existen posturas distintas respecto a la conservación del adoquín. Señaló que mientras en algunas áreas del barrio de Tequis se mantiene este tipo de superficie por su valor histórico y se respeta su permanencia, en otras zonas más cercanas a Morales el adoquín presenta condiciones que hacen viable su sustitución por concreto u otro tipo de obra.
Galindo Ceballos detalló que mantener o renovar el adoquín implica costos elevados, ya que cuando se cambia adoquín por adoquín el gasto de la obra prácticamente se duplica. Como ejemplo, mencionó la intervención en la Calzada de Guadalupe, donde fue necesario colocar primero una base de concreto y posteriormente el adoquín, con el objetivo de evitar movimientos y fracturas en la superficie.
