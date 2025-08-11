Analiza Congreso nueva Ley Orgánica del PJ

El Congreso del Estado de San Luis Potosí prevé aprobar la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial en un periodo extraordinario a celebrarse entre el 20 y el 25 de agosto, informó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Héctor Serrano Cortés.

El legislador señaló que, debido a la premura de los tiempos, el análisis de la propuesta se realiza “a marchas forzadas”. Indicó que ya se llevaron a cabo reuniones con el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, con la participación de todos los diputados, para abordar un ordenamiento que regulará aspectos internos, administrativos y operativos de esa instancia.

Explicó que, con los ajustes planteados, la implementación requerirá más de 11 millones de pesos adicionales. Dijo que el gobierno estatal ha mostrado disposición para cubrir parte de lo solicitado, aunque reconoció que los recursos son limitados. Los salarios de la nueva estructura, afirmó, deberán cubrirse sin discusión, mientras que otros gastos podrían aplicarse de forma gradual.

Serrano Cortés indicó que en las mesas de trabajo se busca que todos los actores involucrados expresen sus opiniones y planteen alternativas.

Afirmó que el objetivo es llegar a un acuerdo que permita aprobar la ley en el periodo extraordinario previsto. La Ley Orgánica del Poder Judicial establece la estructura, funciones y organización administrativa de este poder del estado, así como los procedimientos internos y criterios para el nombramiento y actuación de jueces, magistrados y demás personal.

La actual normativa en San Luis Potosí no ha tenido una reforma integral en varios años, por lo que la propuesta busca actualizar su funcionamiento y adecuarlo a nuevas necesidades jurídicas y administrativas.