Analiza gobierno poceño brindar apoyo a Bomberos

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El gobierno de Villa de Pozos, anunció que fortalecerá la comunicación con el H. Cuerpo de Bomberos de la Zona Metropolitana y que el Concejo Municipal analizará mecanismos de apoyo institucional a la corporación, como ya ocurre con otros gobiernos municipales que destinan recursos o infraestructura para mejorar la atención

de emergencias.

El posicionamiento surge tras el incendio registrado en una tarimera del cuartel Los Aguilares, donde vecinos y personal de Protección Civil atendieron la emergencia en los primeros momentos, y el apoyo de Bomberos llegó hasta que el fuego se agravó.

La administración municipal reiteró que existe una "buena comunicación y coordinación" con Bomberos, basada en el respeto a las funciones de cada corporación, y que la prioridad es sumar capacidades para responder con mayor oportunidad en incendios y otras situaciones de riesgo.

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El anuncio se da días después de que el comandante metropolitano, Adolfo Benavente Duque, expresara que la corporación no busca entrar en polémicas y que siempre está disponible para atender emergencias en Villa de Pozos. También recordó que existe una estación de Bomberos en la Zona Industrial, a menos de dos kilómetros del sitio en donde ocurrió

el siniestro.

El gobierno poceño reiteró que mantiene abiertos los canales de comunicación con Bomberos y que el Concejo Municipal evaluará esquemas de apoyo institucional para fortalecer la atención de emergencias y reconocer la labor de la corporación en beneficio de la población.