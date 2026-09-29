logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

West Elm abre sus puertas en The Park SLP

Fotogalería

West Elm abre sus puertas en The Park SLP

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Analiza gobierno poceño brindar apoyo a Bomberos

Se busca fortalecer la atención de emergencias

Por Leonel Mora

Septiembre 29, 2026 03:00 a.m.
A
Analiza gobierno poceño brindar apoyo a Bomberos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El gobierno de Villa de Pozos, anunció que fortalecerá la comunicación con el H. Cuerpo de Bomberos de la Zona Metropolitana y que el Concejo Municipal analizará mecanismos de apoyo institucional a la corporación, como ya ocurre con otros gobiernos municipales que destinan recursos o infraestructura para mejorar la atención 

      de emergencias.

      El posicionamiento surge tras el incendio registrado en una tarimera del cuartel Los Aguilares, donde vecinos y personal de Protección Civil atendieron la emergencia en los primeros momentos, y el apoyo de Bomberos llegó hasta que el fuego se agravó.

      La administración municipal reiteró que existe una "buena comunicación y coordinación" con Bomberos, basada en el respeto a las funciones de cada corporación, y que la prioridad es sumar capacidades para responder con mayor oportunidad en incendios y otras situaciones de riesgo.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El anuncio se da días después de que el comandante metropolitano, Adolfo Benavente Duque, expresara que la corporación no busca entrar en polémicas y que siempre está disponible para atender emergencias en Villa de Pozos. También recordó que existe una estación de Bomberos en la Zona Industrial, a menos de dos kilómetros del sitio en donde ocurrió 

      el siniestro.

      El gobierno poceño reiteró que mantiene abiertos los canales de comunicación con Bomberos y que el Concejo Municipal evaluará esquemas de apoyo institucional para fortalecer la atención de emergencias y reconocer la labor de la corporación en beneficio de la población.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Priego Rivera, nuevo titular de Educación y Cultura de la Arquidiócesis
        Priego Rivera, nuevo titular de Educación y Cultura de la Arquidiócesis

        Priego Rivera, nuevo titular de Educación y Cultura de la Arquidiócesis

        SLP

        Martín Rodríguez

        La designación fortalece la capacitación de religiosos y laicos en la arquidiócesis de San Luis Potosí.

        Con acuerdo económico, recibiría Peñasco basura de Soledad
        Con acuerdo económico, recibiría Peñasco basura de Soledad

        Con acuerdo económico, recibiría Peñasco basura de Soledad

        SLP

        Rolando Morales

        Mendieta Rivera recordó que este tipo de convenios ya se han realizado en otros contextos y no representan una dificultad

        Servicios Municipales celebra eventual protección del arbolado
        Servicios Municipales celebra eventual protección del arbolado

        Servicios Municipales celebra eventual protección del arbolado

        SLP

        Rolando Morales

        Una iniciativa establece adaptar la compensación por tala, según características de cada ejemplar

        En SLP, esperan 90 pacientes una córnea y 75 un riñón
        En SLP, esperan 90 pacientes una córnea y 75 un riñón

        En SLP, esperan 90 pacientes una córnea y 75 un riñón

        SLP

        Rubén Pacheco

        El Cetra acumula 115 trasplantes órganos en lo que va de 2026