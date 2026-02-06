Analizan perfiles para Fiscalía en Delitos Electorales

Después que el Congreso del Estado declaró la vacante de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado, anunció que ya se cuenta con algunos perfiles para conformar la terna que próximamente se enviará al Poder Legislativo.

Recordó que, si bien el Poder Ejecutivo cuenta con un plazo de 30 días para entregar la propuesta formal al Legislativo, se buscará que antes de fenecer el término se remita el planteamiento de las y los aspirantes.

En entrevista, adujo que el Gobierno del Estado pretende generar una correcta operatividad de la Fiscalía Especializada a la brevedad, debido al inminente inicio del proceso electoral 2026-2027 y con el objetivo de que la o el titular conozca sus obligaciones y responsabilidades.

Manifestó que la persona electa por las y los congresistas no sólo debe cumplir con los requisitos legales, sino tener el conocimiento, entendimiento e implicaciones de la materia electoral.

“Es importante, sobre todo, que estamos ya a pocos meses de que inicie el proceso electoral y todas las instituciones involucradas en ello deben de contar con los titulares y con el tiempo necesario, para que éstos se involucren en sus tareas y responsabilidades”, comentó.

El 20 de diciembre del 2023, el Congreso del Estado eligió a Luis Fernando González Macías como fiscal electoral para el período comprendido del 20 de diciembre de 2023 al 19 de diciembre de 2030, sin embargo, presentó su renuncia el 26 de noviembre del 2025.