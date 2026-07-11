Analizan planteles para la aplicación de becas

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La Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) analiza los planteles y carreras donde podrían aplicarse las becas anunciadas para estudiantes que no logren ingresar a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), informó la titular de la dependencia, Deysi Maribel López Sierra.

La funcionaria explicó que todavía se encuentra en revisión el esquema de apoyo, por lo que aún no se cuenta con una definición final sobre las instituciones educativas participantes ni la oferta académica disponible para los jóvenes que busquen continuar con sus estudios.

Maribel López Sierra señaló que se evalúan distintas opciones, entre ellas la Universidad Politécnica y otros planteles, con el objetivo de establecer en qué carreras podrán incorporarse los estudiantes que cumplan con los requisitos que determine el programa.