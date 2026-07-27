logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Papa León XIV bendice a jóvenes y potosinos al cierre del Conajum

Fotogalería

Papa León XIV bendice a jóvenes y potosinos al cierre del Conajum

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Trump admite diferencias con Netanyahu sobre guerra en Irán

Netanyahu viaja a Washington para asistir al funeral de Lindsey Graham y reunirse con Trump.

Por EFE

Julio 27, 2026 01:41 p.m.
A
Trump admite diferencias con Netanyahu sobre guerra en Irán
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admitió este lunes que mantiene "pequeñas diferencias" con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sobre la guerra con Irán, aunque subrayó que ambos están "bastante cerca" en sus posiciones.

      Diferencias entre Trump y Netanyahu sobre la guerra en Irán

      Trump hizo estas declaraciones a la prensa a bordo del avión presidencial Air Force One, de camino a Míchigan, un día antes de reunirse con el primer ministro israelí en Washington.

      "Tenemos pequeñas diferencias, pero estamos bastante cerca", declaró.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Estados Unidos e Israel lanzaron el 28 de febrero una ofensiva militar conjunta contra Irán que no ha logrado el objetivo de derribar el régimen de la República Islámica y que ha provocado algunas discrepancias entre ambos aliados.

      Trump busca desde hace meses un acuerdo con Teherán que permita poner fin a una guerra impopular entre el electorado estadounidense, mientras que Netanyahu teme que un pacto entre Washington y la República Islámica fortalezca a esta, su principal rival en la región.

      Netanyahu viaja a Estados Unidos para funeral y reunión con Trump

      Aunque Trump ha elogiado públicamente al mandatario israelí, al que ha definido como "un primer ministro de tiempos de guerra", también ha reconocido que lo llamó "jodidamente loco" durante una tensa conversación telefónica el pasado junio por los ataques israelíes en el Líbano.

      Netanyahu partió este lunes hacia Estados Unidos para asistir al funeral del senador republicano Lindsey Graham y reunirse con Trump, en lo que será el octavo encuentro entre ambos desde que el mandatario estadounidense regresó a la Casa Blanca, en enero de 2025.

      La última reunión entre Trump y Netanyahu tuvo lugar en febrero en el Despacho Oval, donde el primer ministro israelí logró convencer al presidente estadounidense de lanzar la ofensiva militar contra Irán.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Trump admite diferencias con Netanyahu sobre guerra en Irán
      Trump admite diferencias con Netanyahu sobre guerra en Irán

      Trump admite diferencias con Netanyahu sobre guerra en Irán

      SLP

      EFE

      Netanyahu viaja a Washington para asistir al funeral de Lindsey Graham y reunirse con Trump.

      Trump exige al Senado cancelar receso hasta aprobar ley electoral
      Trump exige al Senado cancelar receso hasta aprobar ley electoral

      Trump exige al Senado cancelar receso hasta aprobar ley electoral

      SLP

      AP

      La disputa legislativa podría afectar la agenda del Senado y las campañas de los senadores antes de las elecciones.

      Fundación Clinton presenta iniciativa para políticas públicas no partidistas
      Fundación Clinton presenta iniciativa para políticas públicas no partidistas

      Fundación Clinton presenta iniciativa para políticas públicas no partidistas

      SLP

      AP

      El Instituto de Políticas Clinton trabaja con líderes y expertos para implementar políticas locales efectivas.

      Sheinbaum rechaza campaña antiargentina de México
      Sheinbaum rechaza campaña antiargentina de México

      Sheinbaum rechaza campaña "antiargentina" de México

      SLP

      El Universal

      Javier Milei generó tensión diplomática tras acusar financiamiento de campaña