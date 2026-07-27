Macron visita zona afectada por incendios en suroeste de Francia

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El presidente francés Emmanuel Macron instó a los equipos de bomberos a "mantenerse fuertes" mientras batallaban el lunes por controlar un incendio forestal monstruoso, advirtiendo que la lucha llevará tiempo pero prometiendo: "Ganaremos esta batalla juntos".

En una visita a un centro de coordinación del enorme esfuerzo de extinción en el suroeste de Francia, Macron escuchó cómo el incendio que arde desde la semana pasada ha sido tremendamente impredecible, transformándose a veces en una tormenta de fuego autoalimentada mientras quemaba un área cuatro veces mayor que París y obligó a 220.000 personas a huir de sus hogares.

"Nos enfrentamos a un incendio completamente sin precedentes" , dijo Macron, describiendo la situación como la peor crisis relacionada con incendios en Francia desde la Segunda Guerra Mundial.

Elogió a los equipos de bomberos que detuvieron el avance del infierno el lunes después de días sucesivos de propagación de las llamas. Pero con los bosques aún humeantes, advirtió que la batalla aún no está ganada.

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"Las próximas semanas serán duras", dijo.

Con miles de bomberos en tierra y rotaciones de aeronaves que arrojan agua y retardante, el lunes había una carrera contra el tiempo antes de una ola de calor prevista que podría dificultar el combate contra las llamas. El servicio meteorológico nacional pronosticó temperaturas por encima de 35 °C (95 °F) en el suroeste el martes y probablemente más altas el miércoles.

Las autoridades regionales dijeron que la situación durante la noche hasta el lunes se había mantenido "globalmente estable" —un cambio respecto a días anteriores, cuando las autoridades dijeron que las llamas se habían acercado hasta 15 kilómetros (10 millas) de las afueras de Burdeos, una ciudad histórica de 268.000 habitantes, y generaron tormentas de fuego autoalimentadas con rayos que provocaron más incendios.

No se anunciaron nuevas evacuaciones el lunes. Pero con Francia a punto de entrar en su temporada turística de mayor afluencia en agosto, las autoridades de la región de Gironda alrededor de Burdeos trabajaron para mantener alejados a los veraneantes, al prohibir los campamentos de vacaciones para niños y para personas con discapacidad.

Los bomberos tratan de adelantarse a la próxima ola de calor

Equipos con maquinaria pesada arramplaron con franjas de bosque y matorral para crear espacios estériles, destinados a impedir que los incendios se propagaran. Los agricultores mantenían a los equipos de bomberos abastecidos de agua, transportándola en tanques.

Alrededor de una docena de países han proporcionado aviones, helicópteros, bomberos y otra asistencia tanto a Francia como a España, que también combate incendios sin precedentes. En total, los incendios en ambos países han obligado a más de 330.000 personas a huir.

En España, los incendios forestales han ardido fuera de control en los alrededores de Madrid y en la región de Valencia. Las autoridades han evacuado a 79.000 personas y confinaron a otras 30.000 en sus hogares.

Tanto en España como en Francia, la escala excepcional de los incendios —alimentados por olas de calor que golpearon especialmente fuerte y temprano este año, dejando bosques y matorrales secos como yesca— está impulsando llamados a una acción más contundente contra el cambio climático.

"Lo que estamos viviendo no es una sucesión de episodios aislados, es la expresión más dolorosa de una emergencia climática que hace de los incendios (...) más voraces, las olas de calor más frecuentes, y nuestros territorios como consecuencia más vulnerables", dijo el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.

Un incendio que arde en un terreno montañoso y rural en Ávila, al oeste de Madrid, se ha convertido en el mayor registrado en España, según el gobierno, al calcinar 500 kilómetros cuadrados (193 millas cuadradas). Eso es cinco veces el tamaño de Barcelona.

David Gonzalez, un jardinero de 48 años que usó su furgoneta para llevar suministros a los bomberos en Ávila, dijo que sienten mucha rabia e impotencia por ver el valle y las casas quemadas.

En total, los incendios han quemado 1.530 kilómetros cuadrados (590 millas cuadradas) este año en España —seis veces la superficie arrasada por los incendios en la primera mitad de 2025—, dijo Sara Aagesen, la ministra de Ecología.

La ministra dijo que otra ola de calor prevista a partir del martes —que sería la cuarta en lo que va de año en España— podría aumentar el peligro de incendios. La agencia meteorológica de España pronosticó temperaturas por encima de 40 °C (104 °F).

Aviones que arrojan agua combaten un incendio en Italia

Un incendio forestal impulsado por fuertes vientos se declaró el domingo por la tarde cerca de Peschici, en la región meridional italiana de Puglia, quemando pinares y matorral y obligando a evacuar a unos 300 turistas de playas y campamentos, informaron las autoridades.

La Guardia Costera evacuó a los turistas por mar hasta la cercana Vieste, donde las autoridades abrieron refugios temporales.

Tres aviones Canadair de descarga de agua y equipos de bomberos en tierra continuaron el lunes combatiendo el incendio, que reavivó recuerdos de los devastadores incendios forestales que golpearon la misma zona costera en 2007.