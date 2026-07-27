Conajum reúne a más de 7 mil jóvenes en SLP

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Más de 7 mil jóvenes procedentes de distintas diócesis del país participaron en el Congreso Nacional Juvenil Misionero (Conajum) 2026, que concluyó en San Luis Potosí con una marcha por la paz en México.

Durante el encuentro, los asistentes participaron en actividades religiosas, experiencias inmersivas y presentaciones encabezadas por sacerdotes y creadores de contenido católico. El programa buscó adaptar los mensajes de la Iglesia a los lenguajes y plataformas utilizados por las nuevas generaciones.

Al cierre de las actividades, representantes del Dicasterio para la Evangelización, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) y la Dimensión Episcopal para la Pastoral de la Misión evaluaron los resultados del Congreso.

Entre ellos estuvieron Héctor Mario Pérez Villarreal, secretario general de la CEM; Jorge Alberto Cavazos Arizpe, arzobispo de San Luis Potosí y tesorero de la Conferencia, y Óscar Roberto Domínguez Couttolenc, arzobispo de Tulancingo y responsable de la pastoral misionera.

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Los jerarcas destacaron la participación de religiosos que han trasladado sus mensajes a redes sociales y otras plataformas digitales para abordar temas como la paz y la reconstrucción personal.

La religiosa Bertha López reflexionó sobre lo que significa ser un joven misionero en la época de las selfies, mientras Pérez Villarreal llamó a los participantes a convertirse en testigos de paz.

El sacerdote e influencer regiomontano José Juan Montalvo, conocido como "Padre Borre", presentó herramientas para la formación de misioneros digitales.

Jóvenes, sacerdotes y obispos también participaron en una experiencia inmersiva relacionada con la serie The Chosen, enfocada en la vida de Jesús y sus enseñanzas.

El Congreso terminó con una misa de envío de misioneros encabezada por el nuncio apostólico en México, Joseph Spiteri.