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Anuncia Gallardo cinco nuevas líneas de MetroRed

El proyecto contempla más de 100 unidades eléctricas

Por Redacción

Agosto 28, 2026 11:41 a.m.
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Anuncia Gallardo cinco nuevas líneas de MetroRed
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      El gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció la incorporación de cinco nuevas líneas de MetroRed, en las que operarían más de 100 unidades eléctricas en distintas regiones de San Luis Potosí.

      Durante una entrevista en Rioverde, el mandatario afirmó que el plan de movilidad abarcará la Huasteca, la Zona Media y la zona metropolitana, aunque no detalló cuántas rutas corresponderán a cada región.

      Gallardo Cardona tampoco informó cuáles serán los recorridos, qué municipios estarán incluidos, la inversión requerida ni la fecha prevista para el inicio de operaciones.

      El gobernador adelantó que el proyecto será presentado como parte de su Quinto Informe de Gobierno, cuya exposición regional se realizará en Rioverde durante septiembre.

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      Sobre la fecha del acto existe una diferencia en la información oficial: Gallardo señaló que tendrá lugar el 22 de septiembre, mientras que el boletín del Gobierno estatal indicó que será el día 23. Hasta ahora no se ha precisado cuál es la fecha correcta.

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