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Accidente en Circuito Potosí deja un joven con lesiones

La Cruz Roja trasladó al joven para atención médica tras el choque

Por Redacción

Agosto 28, 2026 10:09 a.m.
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Accidente en Circuito Potosí deja un joven con lesiones
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      Un joven de 17 años resultó con golpes al chocar con una camioneta de transporte de personal en el Circuito Potosí, a la altura de la colonia San Antonio.

      El accidente se suscitó esta mañana de viernes, donde una camioneta de transporte de personal circulaba sobre la lateral del Circuito Potosí.

      Al hacer maniobra hacia su derecha para incorporarse a la calle de camino a San Juanico, el joven motociclista impacta con la camioneta de su lado derecho. 

      Al sitio arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes valoraron al joven, trasladándolo para su atención médica.

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      Elementos de la Guardia Civil División Caminos tomaron conocimiento del accidente para el deslinde de responsabilidades. 

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