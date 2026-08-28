PVEM busca presidir Directiva del Congreso

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) buscará presidir la Directiva del Congreso del Estado durante el tercer y último año de la LXIV Legislatura, aunque todavía no define quién será su propuesta ni cuenta con un acuerdo con las demás fuerzas políticas.

El diputado coordinador de la bancada, Héctor Serrano Cortés, informó que el tema será analizado la próxima semana en la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), después de que la bancada determine internamente su postura.

La propuesta también será planteada al Partido del Trabajo (PT) y Nueva Alianza, con quienes el PVEM mantiene una alianza legislativa.

La bancada del PVEM está integrada por cuatro hombres: Luis Felipe Castro Barrón, César Lara Rocha, Luis Fernando Gámez Macías y Héctor Serrano Cortés; y cinco mujeres: María Dolores Robles Chaires, Dulcelina Sánchez de Lira, Brisseire Sánchez López, Gabriela Guadalupe Martínez Vázquez y Yanira Santiago Medina. Estas dos últimas legisladoras son suplentes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Serrano Cortés señaló que cualquiera de los integrantes del grupo parlamentario podría ser considerado para ocupar la presidencia y rechazó que el cargo corresponda automáticamente al partido por su número de votos.

Explicó que, aunque su bancada y sus aliados han contado con los votos necesarios para encabezar la Directiva, el partido ha privilegiado los acuerdos entre las fuerzas políticas.

LEA TAMBIÉN El Verde rechaza al PRI; Morena presionó: Alito Desdeña PVEM propuesta de alianza

"Tenemos los suficientes votos para que nosotros hubiéramos mandado presidentes todos los años y no ha sido así, no es un asunto de que le toque, es un asunto que se basa en la fuerza que tienes al interior, que nosotros nunca hemos utilizado, preferimos siempre el acuerdo", concluyó.

El tercer año de la LXIV Legislatura comenzará el próximo 15 de septiembre.