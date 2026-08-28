Liga MX | Cruz Azul y Pumas, en el arranque de la fecha 6

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Todo está listo para que este viernes 28 de agosto comience una nueva jornada del futbol mexicano.

Liga MX jornada 6 Apertura 2026 inicia este viernes

Hoy arranca la Fecha 6 del Apertura 2026 de la Liga MX, con tres partidos que prometen un sinfín de emociones.

Este día, dos de los cuatro grandes de nuestro balompié nacional saltan al terreno de juego con el objetivo de sumar una nueva victoria.

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Cruz Azul y Pumas juegan como visitantes en jornada 6

El Cruz Azul y los Pumas, los dos últimos finalistas del futbol mexicano, entran en acción; los dos, en condición de visitantes.

Además, el Atlante, el León, el Necaxa y el Tijuana salen a escena con la intención de seguir escalando posiciones en la tabla.

Horarios y canales para ver en vivo los partidos de la Jornada 6 de la Liga MX de este viernes 28 de agosto

· Atlante vs León

· Fecha: Viernes 28 de agosto

· Hora: 19:00

· Estadio: Banorte

· Transmisión: ESPN/Disney+

· Necaxa vs Cruz Azul

· Fecha: Viernes 28 de agosto

· Hora: 19:00

· Estadio: Victoria

· Transmisión: FOX/FOX One

· Tijuana vs Pumas

· Fecha: Viernes 28 de agosto

· Hora: 21:10

· Estadio: Caliente

· Transmisión: FOX/FOX One