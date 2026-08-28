Entérate | El pronóstico del tiempo este viernes en SLP

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La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), informó que se mantiene la probabilidad de lluvias y tormentas puntuales a partir de la tarde principalmente en zona Altiplano.

"Prevalecerán las temperaturas calurosas a muy calurosas y además se pide precaución por posible presencia de vientos por la tarde-noche", dice la dependencia este viernes.

De acuerdo con el pronóstico, la temperatura más alta estará en la Huasteca con 39°C, mientras que la menor será en la zona centro con 14°C.

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