Entérate | El pronóstico del tiempo este viernes en SLP

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Temperaturas máximas de 39°C en Huasteca y mínimas de 14°C en zona centro, según CEPC

Por Iván Edmundo Rodríguez

Agosto 28, 2026 09:41 a.m.
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      La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), informó que se mantiene la probabilidad de lluvias y tormentas puntuales a partir de la tarde principalmente en zona Altiplano.

      "Prevalecerán las temperaturas calurosas a muy calurosas y además se pide precaución por posible presencia de vientos por la tarde-noche", dice la dependencia este viernes.

      De acuerdo con el pronóstico, la temperatura más alta estará en la Huasteca con 39°C, mientras que la menor será en la zona centro con 14°C.

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