Uso de IA provoca emergencia en EU por riesgos en red eléctrica

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El presidente Donald Trump declaró hoy el estado de emergencia nacional por los riesgos que representan determinados equipos de fabricación extranjera instalados en la red eléctrica de Estados Unidos, al advertir que el creciente consumo energético convirtió al sistema en un potencial objetivo de gobiernos hostiles.

Acciones de la autoridad

La medida, establecida mediante una orden ejecutiva, impide a las empresas comprar, importar o instalar determinados componentes extranjeros utilizados en el sistema de transmisión de energía eléctrica.

La red comprende las líneas de alta tensión, subestaciones y centrales encargadas de transportar electricidad a través del país.

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¿Cómo ocurrió la declaración de emergencia?

Trump sostuvo que el rápido crecimiento de los centros de datos destinados a la inteligencia artificial y otros proyectos tecnológicos avanzados hizo que Estados Unidos dependa más que nunca de un suministro eléctrico estable y seguro.

Según el mandatario, un eventual colapso de la red tendría actualmente consecuencias mucho más graves que en el pasado debido al fuerte aumento de la demanda energética.

La orden advierte además que algunos equipos fabricados en el extranjero podrían contener "puertas traseras" digitales ocultas en su software, capaces de proporcionar a otro país accesos secretos para controlar, alterar o incluso desactivar los dispositivos.

Las restricciones alcanzarán a países sometidos a embargos o sanciones estadounidenses relacionadas con armamento, así como a gobiernos que Washington considere que actúan contra los intereses de Estados Unidos.

La orden no menciona expresamente a China, aunque los componentes para redes eléctricas fabricados en ese país son desde hace años motivo de preocupación para los organismos estadounidenses de seguridad.

La decisión se produce además en momentos en que Washington busca reforzar la infraestructura energética para responder al fuerte incremento del consumo provocado por la expansión de la inteligencia artificial y los grandes centros de datos.