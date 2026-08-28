Afectados por alud de Nepal podrían llegar a 90 mil

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Cerca de 93.000 personas podrían haber sido afectadas por las inundaciones que el miércoles golpearon una región fronteriza entre Nepal y Tíbet, informó el viernes la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR), que teme que el número de víctimas aumente.

La enorme ola de lodo, provocada por el derrumbe de una parte de un glaciar, se produjo el miércoles en Nepal y en el territorio chino del Tíbet, en el corazón del Himalaya. Según el último balance proporcionado por las autoridades de ambos países, dejó más de 558 muertos y más de 1.400 desaparecidos.

"El número de muertos continúa aumentando y tememos que sean encontradas más víctimas", declaró a la prensa en Ginebra, desde Katmandú, David Fisher, jefe de la delegación de la FICR en Nepal.

Según la organización, miles de viviendas fueron destruidas o sufrieron graves daños, mientras que decenas de caminos, puentes y otras infraestructuras esenciales también resultaron gravemente afectados. "Las estimaciones actuales indican que unas 93.000 personas podrían haber sido afectadas", agregó Fisher, aunque no pudo brindar mayores precisiones.

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"Lamentablemente, no disponemos de los detalles porque todavía no se han realizado evaluaciones exhaustivas. Se trata de una estimación basada en lo que nuestras delegaciones locales observaron durante sus contactos", explicó el responsable a los periodistas.

Por su parte, Ricardo Pires, portavoz de Unicef, indicó que "al menos 17.000 niños necesitan urgentemente asistencia humanitaria" en este momento.

"Nuestra prioridad inmediata es responder a las necesidades básicas", explicó Fisher, quien recordó que la FICR lanzó el jueves un llamado de emergencia por 25 millones de francos suizos (26,6 millones de euros) para apoyar la respuesta de la Cruz Roja de Nepal.

"El llamado de emergencia permitirá apoyar la respuesta en materia de alojamiento, asistencia en efectivo, salud, artículos de ayuda para los hogares, agua, saneamiento e higiene, salud mental y apoyo psicosocial, así como el restablecimiento de los vínculos familiares", detalló Fisher.

La organización ya destinó cerca de un millón de francos suizos de un Fondo de Emergencia para la Respuesta a Desastres para apoyar a la Cruz Roja de Nepal.

Sus equipos iniciaron un proceso de evaluación rápida en las zonas accesibles, mantienen campamentos temporales junto con las autoridades locales, suministran alimentos y agua y distribuyen materiales para refugios de emergencia y otros artículos de ayuda, agregó.

También se activaron servicios destinados a ayudar a las familias a reencontrarse, mientras se preparan equipos sanitarios móviles y clínicas de emergencia, según la FICR.

Un portavoz de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tarik Jasarevic, anunció el envío de suministros médicos de emergencia esenciales para atender las necesidades sanitarias de unas 10.000 personas durante tres meses, además de tiendas de campaña multipropósito y bolsas para cadáveres.

"Que yo recuerde, no hemos vivido un fenómeno relacionado con riesgos de montaña de esta magnitud desde hace muchísimo, muchísimo tiempo", declaró por su parte Kamal Kishore, jefe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR), en Ginebra.

"No se trata de prever un solo fenómeno peligroso, sino toda una serie de fenómenos en cascada. El desastre todavía no ha terminado por completo. Sigue desarrollándose", insistió, después de que Nepal emitiera el viernes una alerta por inundaciones ante la posible ruptura, en territorio chino, de una represa.