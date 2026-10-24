Anuncian nuevas contrataciones en los hospitales

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En los próximos días se incorporarán más trabajadores al Hospital General de Soledad, entre ellos ocho enfermeras, ocho médicos y personal de mantenimiento, informó el coordinador federal del IMSS-Bienestar en San Luis Potosí, Daniel Acosta Díaz de León.

El funcionario declaró que las manifestaciones registradas recientemente en cuatro hospitales de la zona metropolitana, entre éstos el Hospital Central, el Hospital del Niño y la Mujer, el Hospital General de Soledad y la Clínica Psiquiátrica Everardo Neumann, estuvieron relacionadas principalmente con la falta de personal.

Indicó que para el Hospital Central se prevé incorporar una cantidad importante de trabajadores antes de que concluya el año, mientras que en el Hospital del Niño y la Mujer también se mantienen acciones para atender las necesidades de personal; añadió que la Clínica Psiquiátrica, aunque es más pequeña, también contará con más enfermeras debido a los requerimientos de atención.

"Todavía tenemos un adeudo con toda la gente administrativa que quedó ahí con cierta insolvencia e inseguridad; todavía el Niño y la Mujer también lo estamos trabajando. Y la Psiquiátrica también, vamos a tener ahorita ya más enfermeras", señaló.

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Acosta Díaz de León consideró válidas las demandas de los trabajadores del IMSS-Bienestar y aseguró que, durante una reunión con el personal, se reconoció la labor que desempeñan en las distintas unidades médicas.

En cuanto al desabasto de medicamentos e insumos, admitió que aún no existe claridad sobre los productos que hacen falta en cada unidad, por lo que la Federación trabaja en identificar las principales claves de medicamentos con mayor demanda. Como ejemplo, mencionó los centros de salud que reportan faltantes de medicamentos para pacientes con diabetes e hipertensión.