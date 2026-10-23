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Canacar-SLP se sumará a paro nacional este lunes

Reclaman por inseguridad, extorsiones y cobro de piso en carreteras

Por Martín Rodríguez

Octubre 23, 2026 04:14 p.m.
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Canacar-SLP se sumará a paro nacional este lunes
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      La Cámara Nacional de Transporte de Carga (Canacar) de San Luis Potosí anunció que se suma al paro nacional del transporte que iniciará este lunes 26 de octubre y por tiempo indefinido, por inseguridad de extorsiones, cobro de piso y carreteras con infraestructura deficiente, anunció Norberto Cueto, presidente estatal del organismo empresarial.

      Informó que hay reducción de estímulos fiscales, además de generar una situación económica que compromete a miles de empresas y a los empleos que dependen de ellas.

      En las empresas incluyen conductores operadores, personal operativo y administrativo, es decir los empleos directos que se generan a partir de esta actividad económica.

      Explicó que el transporte genera una contribución del 3.5 por ciento del Producto Interno Bruto del país.

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      Dijo que los transportistas no han dejado de trabajar ni de cumplir ni de distribuir los productos que México necesita, pero desde la propia autoridad no se está entendiendo la relevancia del sector autotransporte.

      Agregó que el transporte genera otras cadenas de valor tales como el uso de la gasolina, las refacciones que los vehículos requieren o servicios adicionales que ayudan a sostener los camiones de trabajo.

      El transporte también es el principal eje de la logística, es decir el que mueve todos los productos que la gente necesita para su supervivencia, en el entendido de que más del 80% de las mercancías del país se mueven a través del sector del autotransporte.

      Precisó que el transporte es el primero que pone equipo para llevar víveres en desastres naturales y también fue esencial durante la pandemia.

      Añadió que el autotransporte demanda mayor seguridad en carreteras, el freno de las extorsiones de policías estatales y municipales, la reparación frecuente de las carreteras de cuota.

      Precisaron que los aspectos de inseguridad, infraestructura, certeza jurídica y los relacionados con la economía, se han caído en los últimos ocho años y han derrumbado la competitividad del país.

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