Comerciantes de Pozos denuncian cobros excesivos para Día de Muertos

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Comerciantes de Villa de Pozos denunciaron cobros de hasta mil 400 pesos por la instalación de puestos durante las celebraciones del Día de Muertos, además de inconformarse por las reubicaciones que, aseguraron, pretenden imponerles la Dirección de Comercio y la Guardia Civil Municipal (GCM) en las calles aledañas al panteón principal.

Los vendedores señalaron que el año pasado pagaron alrededor de 700 pesos por los espacios, pero ahora algunos deben cubrir hasta mil 400 pesos por cuatro días de actividad comercial, sin tener certeza de conservar el mismo lugar que han ocupado durante años.

Acusaron que las autoridades cambian constantemente la ubicación de los puestos sin criterios claros, situación que afecta sus ventas, pues muchos comerciantes son originarios de Villa de Pozos y comunidades cercanas, y dependen de estas fechas para obtener ingresos.

"Ya tenemos años vendiendo, nosotros somos originarios de aquí de Villa de Pozos, otros somos de Santa Rita, de Jassos; pertenecemos aquí", expresaron los inconformes, quienes cuestionaron que personal municipal decida reubicarlos sin considerar su antigüedad en la zona.

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Además de exigir claridad en los cobros y respeto a sus espacios, pidieron que durante el 1 y 2 de noviembre se habilite nuevamente la doble circulación en la calle Centenario, hasta Galeana, para facilitar el tránsito de las familias que acuden al cementerio a visitar a sus difuntos.

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Una de las comerciantes señaló que los cambios de ubicación también ocurren en otras temporadas, como el 10 de mayo, cuando afirmó que fue desplazada de su sitio habitual bajo el argumento de que debía permitirse el paso de pipas de agua.

Ante esta situación, los vendedores advirtieron que se organizarán para impedir que continúen las reubicaciones y anunciaron que podrían instalarse desde la noche del viernes previo a las celebraciones. También amagaron con no pagar los permisos como medida de protesta.