logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Messi recibe el Princesa de Asturias

Fotogalería

Messi recibe el Princesa de Asturias

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Comerciantes de Pozos denuncian cobros excesivos para Día de Muertos

Reportan cobros hasta de mil 400 pesos y cambios constantes en ubicación de puestos

Por Samuel Moreno

Octubre 23, 2026 01:15 p.m.
A
Comerciantes de Pozos denuncian cobros excesivos para Día de Muertos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Comerciantes de Villa de Pozos denunciaron cobros de hasta mil 400 pesos por la instalación de puestos durante las celebraciones del Día de Muertos, además de inconformarse por las reubicaciones que, aseguraron, pretenden imponerles la Dirección de Comercio y la Guardia Civil Municipal (GCM) en las calles aledañas al panteón principal.

      Los vendedores señalaron que el año pasado pagaron alrededor de 700 pesos por los espacios, pero ahora algunos deben cubrir hasta mil 400 pesos por cuatro días de actividad comercial, sin tener certeza de conservar el mismo lugar que han ocupado durante años.

      Acusaron que las autoridades cambian constantemente la ubicación de los puestos sin criterios claros, situación que afecta sus ventas, pues muchos comerciantes son originarios de Villa de Pozos y comunidades cercanas, y dependen de estas fechas para obtener ingresos.

      "Ya tenemos años vendiendo, nosotros somos originarios de aquí de Villa de Pozos, otros somos de Santa Rita, de Jassos; pertenecemos aquí", expresaron los inconformes, quienes cuestionaron que personal municipal decida reubicarlos sin considerar su antigüedad en la zona.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Además de exigir claridad en los cobros y respeto a sus espacios, pidieron que durante el 1 y 2 de noviembre se habilite nuevamente la doble circulación en la calle Centenario, hasta Galeana, para facilitar el tránsito de las familias que acuden al cementerio a visitar a sus difuntos.

      LEA TAMBIÉN

      Llegan al Centro Histórico los dulces de temporada

      Día de Muertos y Halloween conviven entre la población

      Una de las comerciantes señaló que los cambios de ubicación también ocurren en otras temporadas, como el 10 de mayo, cuando afirmó que fue desplazada de su sitio habitual bajo el argumento de que debía permitirse el paso de pipas de agua.

      Ante esta situación, los vendedores advirtieron que se organizarán para impedir que continúen las reubicaciones y anunciaron que podrían instalarse desde la noche del viernes previo a las celebraciones. También amagaron con no pagar los permisos como medida de protesta.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Comerciantes de Pozos denuncian cobros excesivos para Día de Muertos
      Comerciantes de Pozos denuncian cobros excesivos para Día de Muertos

      Comerciantes de Pozos denuncian cobros excesivos para Día de Muertos

      SLP

      Samuel Moreno

      Reportan cobros hasta de mil 400 pesos y cambios constantes en ubicación de puestos

      Exonera FGE a empleados Seduvop tras desecho de residuos
      Exonera FGE a empleados Seduvop tras desecho de residuos

      "Exonera" FGE a empleados Seduvop tras desecho de residuos

      SLP

      Rubén Pacheco

      García Cázares aclaró que no se configuró ningún delito contra el ambiente

      Admite IMSS-Bienestar falta de personal en SLP
      Admite IMSS-Bienestar falta de personal en SLP

      Admite IMSS-Bienestar falta de personal en SLP

      SLP

      Flor Martínez

      Acosta Díaz de León reconoce las demandas laborales y aseguró que trabajan en mejorar abasto de medicamentos

      FGE investiga muerte de niño en Inpojuve, confirma García Cázares
      FGE investiga muerte de niño en Inpojuve, confirma García Cázares

      FGE investiga muerte de niño en Inpojuve, confirma García Cázares

      SLP

      Rubén Pacheco

      Señaló que la Policía de Investigación y peritos trabajan para determinar si fue homicidio o accidente