Busca Morena prohibir doble nacionalidad a los alcaldes
La reforma estatal armoniza la Constitución local con cambios federales impulsados por Claudia Sheinbaum
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Quienes aspiren a gobernar San Luis Potosí o alguno de sus municipios tendrían que tener únicamente la nacionalidad mexicana y renunciar a cualquier otra antes de registrarse.
Así lo plantea una iniciativa del diputado de Morena, Carlos Artemio Arreola Mallol, que también restringe el uso de documentos de identidad extranjeros y el acceso a la protección diplomática de otro Estado.
La propuesta busca reformar el artículo 73 y adicionar disposiciones a los artículos 73 y 117 de la Constitución estatal.
Con esto, quienes ocupen estos cargos no podrían adquirir otra nacionalidad, invocar una distinta ante autoridades extranjeras, ejercer derechos políticos en otro Estado ni acogerse a su protección diplomática.
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La medida no aplicaría a quienes ya ejerzan estos cargos cuando entre en vigor el decreto.
Arreola argumentó que la soberanía reside en el pueblo, conforme al artículo 39 constitucional, y sostiene que la lealtad de quien encabeza un Poder Ejecutivo "no admite matices".
Justifica la restricción por las facultades que concentran estos cargos, como la dirección política, el mando de la fuerza pública, la protección civil y el manejo de la hacienda pública.
Aprueba Senado reforma que prohíbe la doble nacionalidad a gobernantes
La reforma entrará en vigor en 2028 y obliga a renunciar a otra nacionalidad antes de postularse.
La iniciativa busca armonizar la Constitución local con la reforma federal a los artículos 82, 116 y 122, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. La Cámara de Diputados la aprobó el 22 de septiembre de 2026 y el Senado el 29 de septiembre; el Congreso potosino avaló la minuta el 30 de septiembre. La reforma federal obliga a las legislaturas estatales a adecuar sus constituciones y leyes electorales dentro de los 90 días naturales posteriores a su entrada en vigor.
De aprobarse, la medida se aplicaría desde el proceso electoral de 2030.
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