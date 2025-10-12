Aplican empresas paros técnicos por aranceles

El presidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI) en San Luis Potosí, Mario González Martínez, informó que diversas empresas del sector mantienen paros técnicos y ajustes en turnos laborales derivados de los aranceles impuestos por Estados Unidos, aunque aclaró que hasta el momento ninguno de estos casos representa una afectación grave.

“En algunas empresas ha habido paros técnicos y reducción de turnos, pero no han sido de gravedad. Son ajustes necesarios a consecuencia de los aranceles que siguen impactando desde las políticas impulsadas por Donald Trump”, explicó el dirigente empresarial.

González Martínez detalló que hacia el cierre del año es común observar una disminución en los niveles de producción, fenómeno que se presenta en distintos rubros industriales; sin embargo, sostuvo que las compañías ya preparan estrategias con proyección a 2026 para fortalecer la productividad y mantener estabilidad en el sector.

“Las empresas están planeando con anticipación y ajustando su logística para mantener operaciones sólidas. Hay confianza en que 2026 será un mejor año para la industria local”, apunto.

