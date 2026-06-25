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Suspenden apoyos a madres cuidadoras

Las beneficiarias reportaron que sus familiares aparecían como fallecidos en registros oficiales

Por Ana Paula Vázquez

Junio 25, 2026 11:32 a.m.
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Suspenden apoyos a madres cuidadoras
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      Madres cuidadoras denunciaron que apoyos gubernamentales destinados a familias de personas con discapacidad les fueron suspendidos luego de que, presuntamente, sus familiares aparecieran registrados como fallecidos ante autoridades estatales, pese a que continúan con vida.

      Las afectadas atribuyen la situación a represalias derivadas de conflictos internos con la organización Cuidadoras Potosinas, encabezada por Mariana Hernández Noriega. 

      Las denunciantes, quienes solicitaron mantener en reserva su identidad, señalaron que al menos una decena de beneficiarias fueron dadas de baja de un programa estatal tras cuestionar decisiones dentro del colectivo.

      Al intentar conocer las causas, descubrieron que en registros oficiales figuraba información relacionada con el supuesto fallecimiento de sus familiares. Después de realizar gestiones ante dependencias gubernamentales, los apoyos fueron restituidos, aseguraron.

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      Los testimonios recabados también señalan una presunta estrategia de control al interior de la agrupación. De acuerdo con las madres cuidadoras, quienes cuestionaban decisiones de la dirigencia o se negaban a participar en determinadas actividades eran expulsadas de los grupos de comunicación y excluidas de las gestiones realizadas por la organización.

      Las denunciantes sostienen además que dentro del colectivo eran frecuentes las solicitudes de dinero para distintos fines. Entre los señalamientos figuran cooperaciones para útiles escolares, depósitos económicos para apoyar situaciones personales de integrantes cercanas a la dirigencia y cobros de hasta 500 pesos por trámites relacionados con certificados de discapacidad.

      Asimismo, denunciaron que eran convocadas a actividades ajenas a los objetivos del colectivo, incluidas movilizaciones vinculadas con asuntos políticos y conflictos laborales de la propia dirigente, bajo advertencias de que podrían perder apoyos o beneficios si no participaban.

      Las exintegrantes señalaron que estas diferencias derivaron en la creación de una nueva agrupación, Reconstruyendo Vidas, desde donde continúan gestionando apoyos para madres cuidadoras. Asimismo, solicitaron la intervención de las autoridades para investigar las acusaciones y revisar la operación de los programas destinados a este sector, al considerar que ningún beneficio público debe estar condicionado a la pertenencia a un colectivo ni a la relación con sus dirigentes.

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