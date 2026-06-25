Aprueba el Congreso nulidad electoral por injerencia extranjera

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Las elecciones en San Luis Potosí podrán ser anuladas cuando se acredite que actos de intervención o injerencia extranjera influyeron de manera determinante en sus resultados, luego de que el Congreso del Estado aprobó una reforma a la Constitución local y a la Ley de Justicia Electoral.

La modificación fue avalada con 19 votos a favor y seis en contra como parte de la armonización de la legislación estatal con la reforma constitucional federal en materia electoral. Con los cambios aprobados se adiciona un párrafo al Artículo 33 de la Constitución Política del Estado y se incorpora una nueva causal de nulidad en el Artículo 52 de la Ley de Justicia Electoral.

De acuerdo con el dictamen, la nulidad de una elección únicamente procederá cuando se acrediten actos de intervención extranjera que sean graves, dolosos y determinantes para el resultado de la contienda, conforme a los criterios establecidos en la Constitución federal.

Durante la discusión del proyecto, legisladores de oposición cuestionaron el alcance de la reforma. El diputado panista Rubén Guajardo Barrera señaló que la aplicación de esta causal enfrentará las mismas limitaciones que actualmente existen en materia electoral, donde además de acreditar una irregularidad debe demostrarse que ésta tuvo un impacto determinante en el resultado de la elección.

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La diputada priista Frinné Azuara Yarzábal votó en contra del dictamen al considerar que uno de los principales riesgos para los procesos electorales proviene de la intervención de grupos de la delincuencia organizada y no de actores extranjeros.

La reforma entrará en vigor una vez que sea aprobada por al menos 30 ayuntamientos y publicada en el Periódico Oficial del Estado. Asimismo, el Tribunal Electoral del Estado y el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana deberán adecuar sus disposiciones normativas para su aplicación.