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Aquí no hay víctimas de los sueros vitaminados

Por Rubén Pacheco

Abril 17, 2026 03:00 a.m.
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Aquí no hay víctimas de los sueros vitaminados

Además de precisar que en San Luis Potosí no se han reportado afectaciones, Lucía Gabriela Rosales Ortuño, titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), remarcó que los sueros vitaminados no deben satanizarse, sino verificar que los hospitales y clínica donde se apliquen cumplan con los protocolos sanitarios.

En día pasados, autoridades del estado de Sonora reportaron un acumulado de ocho personas muertas derivado de la aplicación del producto que les suministrara un médico tratante, en un complejo privado de Hermosillo.

Subrayó que los multivitamínicos sí están indicados y hay marcas conocidas en el mercado, las cuales se utilizan en los hospitales para pacientes con carencia vitamínica por mala absorción, desnutrición y deficiencia de vitaminas. 

"Satanizar el producto, no. Lo que tenemos que revisar, es si las condiciones de ese producto venían bien, pero algo muy importante y es lo que saltó, es que el establecimiento (en Sonora) no cumplía con la asepsia y antisepsia", comentó.

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Rosales Ortuño recomendó a la ciudadanía cerciorarse de que el establecimiento y el médico responsable cuenten con certificación y cumplimiento de la Normas Oficiales Mexicanas, y tener claro que dicho tratamiento no se aplica en pacientes sanos. 

"Hasta el momento no ha salido ninguna recomendación sobre el producto, pero supongo que está en investigación. 

No nos han compartido algo, pero sé que está en investigación", remató.

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