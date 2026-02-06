Aranza Puente sella su adhesión al PVEM

La tarde de este jueves, la diputada local por el VIII Distrito, Aranzazú Puente Bustiundui, se integró formalmente a las filas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en San Luis Potosí, acompañada de perfiles que han formado parte de su proyecto político y que hoy se suman a este movimiento de transformación.

Durante su mensaje, la diputada agradeció la apertura del Partido Verde y destacó que esta afiliación representa una nueva etapa construida desde la congruencia y el compromiso con la ciudadanía. "Hoy quiero expresar mi más sincero agradecimiento al Partido Verde Ecologista de México, que a partir de este día se convierte en nuestra nueva casa. No se trata de cambiar convicciones, sino de profundizarlas y actualizarlas frente a las realidades que hoy vive nuestra sociedad".

Aranzazú Puente subrayó que llega al PVEM con un equipo plural y con la firme disposición de sumar y construir. "Somos un equipo integrado por distintas voces e ideas, unido por una misma causa: transformar con responsabilidad, compromiso y visión de futuro. Llegamos a trabajar, a escuchar y a dar resultados, porque la política debe servir a la gente".

En su intervención, la senadora Ruth González Silva dio la bienvenida a la diputada y destacó que su incorporación fortalece al Verde.

Por su parte, Ignacio Segura Morquecho, Secretario General del PVEM, señaló que la incorporación de Aranzazú Puente refrenda el carácter plural y abierto del partido.

"En el Partido Verde somos un instituto político de ideas jóvenes, plurales y abiertas. Celebramos la llegada de la diputada Aranzazú Puente porque creemos en la suma de esfuerzos y en la participación de mujeres y hombres comprometidos con lo mejor para San Luis Potosí y para nuestro país".